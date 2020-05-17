Механизма до сих пор нет: Правозащитница рассказала о ситуации с выплатой долгов пенсионерам-переселенцам

Кабинет министров до сих пор не принял особое Положение, которое определяет механизм выплаты долгов по пенсиям пенсионерам-переселенцам. Об этом сообщила юристка Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко в своем блоге на «Новом времени».

На период карантина и до момента его окончания (и 30 дней после) переселенцам можно не проходить идентификацию в «Ощадбанке», социальные выплаты продлеваются автоматически. Но данное положение не отменило старых проблем. «Проблем, которые не решило ни правительство Гройсмана, ни правительство Гончарука, ни теперь уже правительство Шмыгаля. Я говорю о задолженности», – пишет Красненко.

Она напомнила, что 2 года назад постановлением Кабинета министров (№ 335 от 25.04.2018, действует с 12.05.2018) закреплена норма, что «суммы пенсий, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, учитываются в органе, осуществляющем пенсионные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного Кабинетом министров Украины». При этом данный Порядок до сих пор не принят.

«Так и остаются внутренне перемещенные лица без своих законных средств. Если говорить проще, то если вы сейчас уедете из Донецка, Луганска или Горловки (а точнее после того, как откроют КПВВ) и обратитесь в Пенсионный фонд с целью возобновления выплат и получения "задолженности", то вам скажут – извините, нет порядка, обращайтесь в суд», – пояснила Красненко.

По ее словам, даже наличие судебного решения, «которое вы получите в лучшем и самом оптимистичном случае в течение полугода, не изменит ситуацию». «В 90% таких дел выплаты Пенсионным фондом осуществлены не были вообще или же выполняются частично. Под "частично" я имею в виду возобновление выплаты с момента обращения. Смешно то, что возобновлять должны и так, а вот решение – выполнять. И как показывает опыт, судебные решения не страшны украинскому Пенсионному фонду», – продолжает правозащитница.

Она отметила, что только с января по начало июня 2019 года года во исполнение судебных решений по делам пенсионеров-переселенцев было начислено 543 млн 100 тыс. грн. Выплачено – 43,0 млн грн. А общий долг только по этой категории дел составляет почти 600 млн грн. «То есть почти 600 млн грн недополучили старики, пенсии которых и так мизерные. Стоит ли говорить здесь о результатах?», – риторически акцентирует Красненко.

«Поэтому основной посыл, как и два года назад, остается неизменным: необходимо отменить данную норму, или под видом компромисса таки разработать механизм, при котором люди бы получали то, что им принадлежит. И, между прочим, решение суда обязательны к исполнению даже Кабмином, даже Пенсионным фондом. Ведь мы все равны, не так ли?», – резюмировала она.

Как сообщалось ранее, у правозащитников есть механизм привлечения к ответственности представителей ПФУ. При этом сами сотрудники ПФУ действуют в рамках нормативно-правовой базы, созданной Минсоцполитики. А Министерство социальной политики до сих пор не приняло особый порядок, который должен был позволить Пенсионному фонду выплачивать долги по пенсиям переселенцам.