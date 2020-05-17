Из-за войны на Донбассе: В Красном Кресте сообщили, сколько разыскивают пропавших без вести

Красный Крест разыскивает 750 человек пропавших без вести в результате конфликта на Донбассе. Об этом сообщили Международном комитете Красного Креста, передает «УНН».

«За время нашей работы в Украине мы разработали собственную базу данных по пропавшим без вести. Мы заносим в нее случаи, которые рассказали нам родственники пропавшего человека, обратившегося к нам и просившего найти своих близких. Поэтому наш список не является репрезентативным для всех пропавших без вести. Сегодня у нас около 750 открытых дел, все эти лица исчезли в результате конфликта на Донбассе», – отметили в МККК.

В МККК добавили, что сейчас представительства организации собирают информацию о пропавших в разных городах Украины. «Делегация МККК в Украине имеет специальный отдел, который занимается потребностями пропавших людей и восстановлением семейных связей. Кроме того, у нас есть офисы в Донецке, Луганске, Славянске, Северодонецке и Мариуполе, где также работают специалисты отдела», – уточнили в организации.