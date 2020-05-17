Коронавирус: На Донетчине ситуация стабильна

В Донецкой области за сегодня, 17 мая, не подтверждено ни одного нового случая коронавирусной болезни. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Проведено 199 быстрых тестов и 31 ПЦР-исследования. Все результаты – отрицательные», – уточнил он.

Таким образом в регионе ситуация с заболеваемостью стабильна. С начала пандемии здесь подтверждены 131 случай COVID-19, из них:

45 пациента выздоровели;

летальных случаев – 4;

находятся на лечении – 82,

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 мая в Украине коронавирусом заболели 18 291 человек (5 116 – выздоровели, 514 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 42 случая COVID-19 (22 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 248 подтвержденных случаев COVID-19 (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» – 317 заболевших (110 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).