Карантин для бедных: – Экс-министр рассказал об экономической несправедливости

Обеспеченные украинцы гораздо меньше страдают от карантина. Об этом заявил бывший министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Запуск общественного транспорта – еще один важный экономический и этический вопрос. Потому что карантин у нас – для бедных. Например, в Киеве если у вас есть деньги на такси или есть своя машина, то для вас карантин – просто факт. Вы можете поехать в магазин, ресторан в любое удобное время. А если вам надо добираться общественным транспортом, то вы можете только по талонам на работу, если ваша компания официально работает. А если вы хотите заработать и у вас нет денег, то нужно 4 часа идти пешком. Это большая несправедливость», – сказал он.

Милованов считает, что общественный транспорт надо открыть для пассажиров.

«Кризис и так бьет по бедным – и еще эти меры защиты: не запустить общественный транспорт, не запустить детсады, школы. Конечно, люди богатые могут позволить нанять кого-то для ребенка. А кто-то не может себе это позволить. Поэтому транспорт надо запускать – это большая несправедливость. Но подход в Черновцах и Чернигове должен быть разный из-за разницы в количестве заболевших», – сказал экс-министр.