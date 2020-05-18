Вогнал прут арматуры в живот: В «ДНР» обсуждают убийство Болотина

В неподконтрольном украинским властям Донецке в тюрьме «МГБ ДНР», созданной на территории бывшего завода, на базе культурного центра «Изоляция», убили члена «общественной палаты ДНР» Александра Болотина, который был задержан «МВД ДНР» за «публичное разжигание ненависти». Об этом заявила Светлана Кукулевская на сайте «Самиздат».

Кукулевская подписалась как «блогер, экономист, патриот», по ее словам, Болотин содержался в «Изоляции», где «в застенках были зверски убиты или стали инвалидами тысячи узников»,

«11 мая, в день празднования очередной годовщины так называемой "ДНР", упившиеся до помутнения своих и без того скудных мозгов полицаи из концлагеря "Изоляция" выгнали на улицу и стали избивать прутами арматуры всех без исключения заключенных. Доведенный до исступления очередными зверскими побоями Болотин в какой-то момент изловчился и впился зубами в руку избивавшего его садиста», – утверждает Кукулевская.

«Эта "акция неповиновения" стала для Александра роковой: палач взвыл от боли и вогнал прут арматуры Болотину в живот, проткнув несчастного насквозь! Вечером того же дня Александр Николаевич Болотин в страшных мучениях умер. Разумеется, ни о каком оказании медицинской помощи смертельно раненому человеку не было и речи. На следующий день его тело было закопано в яме на территории все того же концлагеря "Изоляция"», – добавляет она.

Информацию об убийстве, по словам Кукулевской, она получила, так как существует канал связи между заключенными в «Изоляции» и находящимися на свободе людьми.

«Официальных» подтверждений на утро 18 мая нет.

Местный «политолог» Роман Манекин заявил в соцсетях, что в убийство не верит. «Украинские СМИ распространили информацию об убийстве Александра Болотина. По поводу информации об убийстве. По моим данным, Александр содержится в СИЗО, а не в "Изоляции"… Что касается вброса укроСМИ. У меня сейчас нет прямой связи с донецким СИЗО. Так что перепроверить инфу в настоящий момент возможности не имею. Тем не менее. В убийство Александра Болотина не верю. У Болотина скоро суд. Очевидно, вброс осуществлен в процессе подготовки к суду. Уверен, что с Александром ничего не случилось.

Но показать его публике придется», – написал Манекин.

Данная информация широко обсуждается среди известных донецких блогеров и местных жителей. Люди пишут, что Болотина «МГБ» и «МВД» – должны показать живым, чтобы опровергнуть изложенную информацию об убийстве:

Евгений: «Пресс-службы МВД и МГБ просто обязаны опровергнуть этот факт и показать Сашу живым. Причем – незамедлительно»;

Сеня: «Долго думал, размещать подобные публикации или нет. Я представляю, что переживает жена Александра Болотина и поэтому тоже считаю, что донецкого блогера должны показать хотя бы жене, чтобы никто из СМИ не нагнетал ситуацию. Не верю ни в какое убийство, потому что иначе это уже, по факту, приговор шайке-лейке»;

Виктория: «Да никакого приговора шайке-лейке не будет... Они там все по беспределу ходят уже который год, и все безнаказанно... Сколько людей пропали в застенках МГБ, просто никто не говорит».

Также люди отмечают, что о многих фактах украинские СМИ из своих источников узнавали раньше, чем об этом заявляли местные интернет-ресурсы в «ДНР». «И о вашей, Роман, судьбе, и о многом другом – украинские СМИ писали гораздо раньше наших, и информация, как ни прискорбно, – подтверждалась. Хочется надеяться, что в случае с Болотиным украинцы опростоволосились», – пишет Евгений.

Напомним, об исчезновении Александра Болотина в соцсетях сообщили 21 января. На следующий день, 22 января, задержание подтвердила его жена.