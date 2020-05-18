В закрытом гараже: На Донетчине двое подростков отравились угарным газом

В Краматорске двое подростков в воскресенье, 17 мая, отравились угарным газом. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что утром в минувшее воскресенье спасателям поступило сообщение о несчастном случае, который произошел на ул. Владимирской в Краматорске. Двое подростков, 2003 и 2004 годов рождения, были госпитализированы в детскую больницу с признаками отравления угарным газом.

«Предварительно причиной трагедии стало длительное пребывание детей в закрытом здании гаража во время работы двигателя автомобиля, однако окончательные причины устанавливаются», – проинформировали в ГСЧС.