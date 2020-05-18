Мало кто соглашается: Медиков Луганска зовут в Москву для борьбы с COVID-19

В неподконтрольном украинским властям Луганске врачам, работающим с коронавирусной инфекцией, предлагают контракты в Москве (РФ) – для борьбы с COVID-19. Об этом рассказал медик, работающий в учреждении города, передает «Радио Свобода».

По его словам, предлагается ставка около 100 тыс. руб. (около 35 тыс. грн) и доплата за месяц: 80 тыс. руб. врачам, 50 – медсестрам и 30 – санитарам (соответственно, 28, 18 и 11 тыс. грн). Такие предложения передают через «администрацию».

«Предлагают фельдшерам и врачам "скорой помощи", терапевтам, медсестрам, даже санитаркам», – говорит медик.

Оформляется командировка, говорят о 2-х вариантах сроков: на все лето или на 2 месяца. За человеком сохраняется рабочее место.

Но мало кто соглашается ехать. В целом, медики настроены очень скептически. По словам сотрудницы «скорой», которой предлагали работу в РФ, на «скорой» – другие цифры: надбавка около 25% от з/п. Она говорит, что кидают – обещают золотые горы, а в реальности не платят. Поэтому она ехать не настроена.

Другая медсестра, которая согласилась ехать, объясняет свое решение деньгами. В основном же, люди отказываются. Стоит еще вопрос риска и безопасности медиков. Не хотят ехать также потому, что в Москве не хватает средств защиты, и местным врачам приходится покупать это за свои средства – такое мнение бытует среди луганских врачей.

При этом российские СМИ сообщают, что спрос на медработников в столице России в связи с эпидемией значительно вырос. В недавно построенной новой инфекционной больнице (заработала с конца апреля) открыли вакансии, на сайте учреждения указано, что ищут и заведующих отделениями, и врачей, и медсестер, и санитаров.