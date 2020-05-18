Снять наличные с карточки в кассе магазина станет проще, – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) упрощает для держателей банковских карточек получение наличных прямо через кассы магазинов. Новые правила начнут действовать уже с 1 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о получении «живых» денег в кассах торговых предприятий, а также предприятий сферы общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО).

«Такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом», – считают в Нацбанке.

Также НБУ разрешил предприятиям наряду с бумажными использовать электронные расчетные документы и электронные фискальные отчетные чеки.

С 1 июля 2020 года будут расширены возможности бизнеса по переводу гривневой налички через финучреждения, которые получили лицензию НБУ на такие операции.

Все эти решение предусмотрены постановлением Нацбанка № 59 от 7 мая 2020 года, которое вступает в силу с 25 мая 2020 года.