В Украине за сутки зафиксировали 325 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 325 человек. Вылечились от болезни – 160. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 18 мая, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 325 человек. Из них 23 ребенка и 81 медработник. Были госпитализированы 83 человека. Зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 160 человек. В целом за все время пандемии заболели 18 616 человек. Из них 1 324 ребенка и 3 650 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 5 276 человек, а летальных случаев 535», – сообщил Степанов.

Министр также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (47), Ровенской (41) областях и г. Киеве (41).

Отметим, что, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 131 случай COVID-19, в Луганской – 42 случая.