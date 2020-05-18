Сводка из зоны ООС за 17 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ трое украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Авдеевки – из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Славного и Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – противник применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17;

рядом с Песками – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ нарушили режим прекращения огня рядом с Новоалександровкой. Здесь противник использовал автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 97 единиц. Под огнем оказались села Спартак и Каштановое на донецком направлении, поселки шахт им. Гагарина и 6/7, поселок Озеряновка на горловском направлении, а также села Петровское и Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов поврежден 1 дом».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Березовское и Смелое. Огонь велся из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов».