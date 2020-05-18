Липкая и с червями: В «ДНР» показали, какая вода идет из крана (Фото)

В неподконтрольном украинским властям городе Ждановка (Донецкая обл.) – проблема с водой из-под крана. Об этом сообщают местные жители.

«У нас, в Ждановке – беда. Вода из крана грязная и плавают черви», – пишет автор поста.

В местных группах новость активно обсуждают. В частности, люди отмечают, что проблема коснулась многоэтажных домов в 3-х городских районах.

«Грустно все это… Жесть… Капец… 6 год такой бардак… Это новый способ фильтрации воды, не пугайтесь… В кранах давно не питьевая вода, а техническая. В этой воде даже помыться нельзя, в лужах чище… И так было плохо, но не до такой же степени», – делятся возмущениями местные жители.

Также отмечается, что в горводоканале пообещали прислать комиссию.

При этом пользователи соцсетей сообщают, что санэпидстанция в Енакиево дает заключение, что вода нормальная. А те, кто пользуются услугами центрального водоснабжения, сообщают, что вода «рыжая, с червями, после того, как полдня постоит – липкая».

Местные жители запечатлели воду из-под крана, в которой шевелятся черви: