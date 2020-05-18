На Луганщине за выходные не выявили ни одного нового случая COVID-19

На Луганщине за выходные не выявили ни одного нового случая заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«В субботу и воскресенье новых случаев инфицирования COVID-19 в Луганской области не обнаружено (было обработано 5 подозрений). Выздоровели за этот период 4-ро больных, что подтверждено результатами ПЦР-исследований. В области на сегодня продолжают лечение 20 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, из них 8 – госпитализированы в стационары, 12 – лечатся амбулаторно», – сообщают в центре.

Там добавляют, что вирусологической лабораторией осуществляется ПЦР-тестирование всех больных, поступающих на госпитализацию (обследованы 37 пациентов) и медицинских работников, контактирующих с заболевшими коронавирусной инфекцией – тестирование проводится каждые 5 суток, осуществлено 344 исследования.

Всего в регионе по-прежнему подтверждены 42 случая COVID-19.

Напомним, что с начала пандемии среди территорий Донбасса наибольшее число заболеваний COVID-19 приходится на неподконтрольную территорию (76%). Наиболее сложная ситуация в «ЛНР» – 43% от всех заразившихся на Донбассе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 мая в Украине коронавирусом заболели 18 616 человек (5 276 – выздоровели, 535 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 131 случай COVID-19 (45 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4).

В «ДНР» на 17 мая – 248 подтвержденных случаев COVID-19 (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» на 17 мая – 317 заболевших (110 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).