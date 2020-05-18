В «ЛНР» сообщили, что будет дальше с теми, кто пересек линию разграничения (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины людей, которые прибыли с подконтрольной территории, отправили на 2-недельную обсервацию. С КПП их увезли автобусом в сопровождении автомобилей «МВД ЛНР».

Как сообщает пресс-служба «МВД ЛНР», 16 мая через пункт пропуска «Станица Луганская» «в гуманитарных целях тем, кто оказался в затруднительной ситуации, связанной с возвращением в республику из Украины, была предоставлена очередная возможность это сделать». «Республикой также реализуется возможность и обратного процесса», – уверяют в «ЛНР».

Там добавляют, что «МВД» предоставило автобусы для перевозки людей, автомобили «ГИБДД» осуществляли их сопровождение. «Для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа прибывшие в республику отправляются на двухнедельную обсервацию», – сообщают в «ЛНР».

Напомним, 16 мая через КПВВ «Станица Луганская» по индивидуальным разрешениям был осуществлен пропуск через линию разграничения 52 человек в обоих направлениях.