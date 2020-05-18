Сегодня будет подписан приказ о введении ИФА-тестирования на COVID-19, – Степанов

Сегодня, 18 мая будет подписан приказ о введении в Украине ИФА-тестирования на выявление коронавирусной болезни и антител к ней. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Сегодня будет подписан соответствующий приказ о введении ИФА-тестирования. За счет ИФА-тестов мы сможем существенно увеличить количество лиц, которых мы будем тестировать. Прежде всего мы будем тестировать людей у которых есть соответствующие симптомы, клинические проявления коронавирусной болезни, также всех без исключения предлагаем тестировать контактных лиц, которые контактировали с уже заболевшим человеком, даже если у них нет симптоматики. Также все группы риска, это и Национальная полиция, и Национальная гвардия, другие группы риска», – сообщил глава Минздрава и добавил, что таким образом в ведомстве планируют существенно увеличить количество людей, которых будут тестировать на коронавирусную болезнь.

«То, что касается тестирования лиц, которые будут определены в алгоритме, то они будут тестироваться бесплатно за счет государства», – отметил министр.