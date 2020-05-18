В «ДНР» опубликовали новую статистику по коронавирусу

В «ДНР» за последние сутки не выявили ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

С начала пандемии и по состоянию на 10:00 18 мая в «республике» подтверждены 248 случаев COVID-19, из них:

на лечении – 207 пациентов;

выписаны – 36 человек;

летальных случаев – 5.

«Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 273 человека», – уверяют в «ДНР».

Напомним, что с начала пандемии среди территорий Донбасса наибольшее число заболеваний COVID-19 приходится на неподконтрольную территорию (76%). Наиболее сложная ситуация в «ЛНР» – 43% от всех заразившихся на Донбассе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 мая в Украине коронавирусом заболели 18 616 человек (5 276 – выздоровели, 535 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 131 случай COVID-19 (45 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (22 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» на 17 мая – 317 заболевших (110 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).