На Донетчине уже более 100 предпринимателей получат помощь на период карантина

В Донецкой области уже более 100 предпринимателей будут получать помощь на период карантина. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в Донецкой областной службе занятости.

Отмечается, что ведомство продолжает принимать от работодателей пакеты документов на получение финансовой помощи по частичной безработице на период карантина. На сегодня уже принято 142 положительных решения. 1289 наемных работников получат финансовую поддержку по частичной безработице.

«Служба занятости Донецкой области продолжает активную информационную работу среди работодателей на получение такой помощи», – отметили в ведомстве и напомнили, что 13 мая 2020 года Верховная Рада приняла законопроект, совершенствующий процедуру получения пособия по частичной безработице. Отныне физические лица-предприниматели, не имеющие наемных работников, тоже смогут получить такую помощь.