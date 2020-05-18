Плюс 11: В «ЛНР» продолжает расти количество заболевших COVID-19

В «ЛНР» зарегистрировали еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего подтверждены 328 случаев. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«328 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской народной республике на 17 мая. Выписаны 111 человек», – говорится в сообщении.

О количестве умерших в «ЛНР» традиционно умалчивают.

Напомним, что с начала пандемии среди территорий Донбасса наибольшее число заболеваний COVID-19 приходится на неподконтрольную территорию (76%). Наиболее сложная ситуация в «ЛНР» – 43% от всех заразившихся на Донбассе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 мая в Украине коронавирусом заболели 18 616 человек (5 276 – выздоровели, 535 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 131 случай COVID-19 (45 пациентов выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (22 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 248 заболевших (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5).