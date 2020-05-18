Вышел из тюрьмы и забил человека арматурой: На Донетчине произошло жестокое убийство

В Краматорске освободившийся 14 мая из тюрьмы мужчина уже на следующий день до смерти забил арматурой сожителя своей матери. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 15 мая в полицию Краматорска поступило сообщение от местной жительницы о том, что в доме садового общества она обнаружила тело своего сожителя со следами насильственной смерти.

Под подозрение сразу попал сын заявительницы, который днем ранее освободился из мест лишения свободы за совершение разбойного нападения. Мужчина имел неприязненные отношения с семьей.

Утром 16 мая оперативники установили местонахождение мужчины и задержали в квартире его друга.

«Следствие установило, что 41-летний краматорчанин пришел в дом и увидел, что в комнате спит сожитель его матери. Вспомнив старые обиды и с целью завладения его вещами, мужчина взял металлическую арматуру и начал бить спящего родственника. Фигурант нанес более 10 ударов по телу потерпевшего, от чего последний скончался. Взяв мобильный телефон и другие вещи убитого, ушел», – рассказали в полиции.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187, п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение и умышленное убийство из корыстных побуждений). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.