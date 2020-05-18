Охрану вызову: Как жителю Донецка на рынке не давали цены снимать (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал на Крытом рынке.

Дончанин начал съемку на аллее, где размещены детские рисунки – за памятником Тарасу Шевченко. По его словам, рисунки периодически заменяют.

В пешеходном переходе открылись точки быстрого питания, где можно купить пиццу, сосиску в тесте и т.д. «В основном студенты здесь перекусывают», – отметил «Виконста».

«Крытый рынок – это самый дорогой рынок в Донецке. Если вы хотите купить дешевое мясо, нужно ехать на Соловки или 30-й рынок, дешевую рыбу – на ж/д вокзал», – сообщил он.

На магазинчиках на территории рынка – объявления с просьбой при входе надеть маску. Дончанин показал торговые точки с одеждой, затем зашел в центральное здание под куполом.

В выходные на торговых прилавках на 2-м этаже продают различные товары – появляется минибарахолка. К жителю Донецка у продавцов возникли претензии.

«Молодой человек, камеру уберите. Здесь съемка запрещена. Сейчас охрану вызову», – настойчиво твердил продавец.

Аргументы о том, что съемка в общественном месте разрешена, на него не подействовали.

«А что это? Зачем камера, нельзя снимать», – стал говорить очередной продавец в нескольких метрах от предыдущей стычки.

«Вы не имеете права снимать. Должен разрешить начальник», – подошел к «Виконсте» еще один мужчина.

«Все к съемкам относятся негативно. Уже 21 век на дворе, а все чего-то боятся. Поэтому на рынках как получается, так и снимаю. Не всем это нравится», – сообщил «Виконста».

На 1-м этаже продают продукты. Здесь вопросов ни у кого не возникло.

Дончанин вышел из здания рынка и прошел по торговым рядам вниз, к продуктовым рядам. «А я не хочу, чтобы снимали. Вы спрашивали у меня? Это лично мое. Не надо товар снимать… Убери вот эту белиберду свою», – обратилась к нему продавщица овощей.

Она пояснила, что «это не в первый раз, показывают по телевизору… снимают одно, показывают другое».

Житель Донецка прошел дальше, а за его спиной все еще слышались возмущенные возгласы продавщиц. При этом некоторые реализаторы отнеслись к съемке спокойно.

Мужчина прошел также в мясные павильоны, показал и другие точки – со сладостями, чаем-кофе.

Зашел «Виконста» и на хозяйственную часть Крытого рынка.

«Есть люди – боятся камеры, как огня. Но если человек занимается продажей тех или иных товаров… Рынки, магазины – это общественные места, никаких проблем со съемкой не должно быть», – сообщил он.

Дончанин показал товары в хозчасти: строительные материалы, лампочки, замки, краски, батарейки, смесители и др.