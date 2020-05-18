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В центре Макеевки подростки украли несколько флагов «ДНР», – соцсети (Фото)

18.05.20 13:26
Скриншот видео из соцсетей
Скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) подростки украли несколько флагов «ДНР». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают местные жители, инцидент произошел в центре города, примерно в 19:00 17 мая: группа подростков сняли несколько установленных возле памятника Ленину флагов «ДНР» и унесли. На замечания прохожих подростки не отреагировали.

Новость активно обсуждают в соцсетях, люди отмечают, что в последнее время «участились случаи вандализма». Также напоминают о недавнем случае с буквами в Харцызске.

«Официальной» информации об инциденте нет.

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