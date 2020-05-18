Четыре новых случая за сутки: В армии COVID-19 болеют 40 человек

По состоянию на 7:00 сегодняшнего дня коронавирусом в Вооруженных силах Украины болеют 78 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07:00 18 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 40 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 78 человек и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 199 человек. У 28 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Один работник ВС Украины находится на лечении в Староконстантиновской ЦРБ. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Получает необходимое лечение. Трое военнослужащих (2 – Ровенская и 1 – Киевская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют», – отметили в пресс-службе.