Купаться будем: В Украине разрешат работу морских и речных пляжей

В Украине в этом сезоне разрешат работу морских и речных пляжей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 мая, в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«В этом сезоне мы сможем купаться. Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии инфекционных болезней Национальной акамедии медицинских наук Украины. Специалисты подтвердили, что морская соль вместе с ультрафиолетовым солнечным излучением уничтожают возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине», – сказал Ляшко.

Замминистра также отметил, что будет разрешено открыть речные пляжи несмотря на то, что в пресной воде возбудитель COVID-19 может выживать.

«По имеющимся данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно. Это возможно только при близком контакте», – пояснил главный санитарный врач.

«Поэтому и относительно речного пляжного сезона, также министерство здравоохранения будет предоставлять разрешение работать в этом сезоне отдыха», – сказал Ляшко.

Также заместитель министра озвучил рекомендации относительно посещения пляжей: не нужно посещать пляжи людям из группы риска. Это люди старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Нужно будет соблюдать безопасную дистанцию от других людей – не менее 2 метров, соблюдать правила личной гигиены.