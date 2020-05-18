На Донбассе худшие показатели тестирования на коронавирус, – Ляшко

Худшие показатели тестирования на COVID-19 в Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Как передает корреспондент «Донецких новостей» об этом сегодня, 18 мая, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины – главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко проинформировал, что за время пандемии COVID-19 в нашей стране сделано 227 тыс. ПЦР-тестов.

«В Украине за этот период мы уже сделали 227 тыс. тестов ПЦР. Больше всего тестов в абсолютных цифрах сделано в лабораториях г. Киева – 35 тыс., в Винницкой области – 14 тыс., Черновицкой области – 13 тыс., Днепропетровской области – 12 тыс. и Одесской области – 12 тыс.», – проинформировал замминистра.

За последние 7 дней показатель тестирование на 100 тыс. населения лучший в таких регионах, как г. Киев (61 на 100 тыс. населения), Черновицкая обл. (54 на 100 тыс. населения), Тернопольская обл. (50 на 100 тыс. населения), Закарпатская обл. (32 на 100 тыс. населення), Винницкая обл. (31 на 100 тыс. населения).

«Наихудшие показатели тестирования мы имеем в Донецкой и Луганской области, а также в Николаевской области», – подчеркнул Виктор Ляшко.