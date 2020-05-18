Минреинтеграции создало госпредприятие для управления КПВВ, – Резников

Для эффективного управления контрольно-пропускными пунктами въезда-выезда на Донбассе создано государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление». Об этом сообщил вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «Интерфакс-Украина».

«Мы уже зарегистрировали первое наше государственное предприятие, которое так и называется "Реинтеграция и восстановление". И первая задача этого госпредприятия – наши контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), которые все разрознены с точки зрения балансодержателя, собрать в одном месте для эффективного управления», – сказал Резников.

Он высказал мнение, что Минреинтеграции должно быть министерством не вертикального, а горизонтального характера.

«Это понемногу и образование, и здравоохранение, и инфраструктура, и социальная политика. Но вместе с этим задача, в том числе восстановить территории Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны сегодня Украине и пострадали. А после того, как Украина выйдет на границы с Российской Федерацией, естественно, – всю территорию, которая разграблена и сегодня временно оккупирована, – часть Донецкой и Луганской областей и Крым», – считает вице-премьер.