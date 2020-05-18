В Луганске на день запретили продавать алкоголь: Стала известна причина

В неподконтрольном украинским властям Луганске установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, на 25 мая.

Как сообщает пресс-служба «администрации» города Луганска, запрет установлен «с 6:00 до 22:00 25 мая с целью обеспечения общественного порядка в день окончания учебного года».

«Указанный запрет действует в границах административно-территориального подчинения столице ЛНР: городах Луганск и Александровск, поселках Юбилейное, Дзержинское, Тепличное, а также на территории сел Николаевка, Пионерское, Лобачево и Бурчак-Михайловка. Запрет распространяется на все субъекты хозяйствования, независимо от формы собственности», – сообщают в «ЛНР».

Напомним, выпускники школ с неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса смогут получить оригиналы свидетельств об образовании (аттестаты) после открытия для пересечения КПВВ на линии разграничения.

Ранее сообщалось, что с 4 июня начинают работу образовательные центры «Донбасс–Украина», которые содействуют абитуриентам из неподконтрольного Донбасса при вступлении в украинские вузы.