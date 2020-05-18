В Мирнограде сдалась полиции бывшая работница исправительной колонии «ДНР»

Жительница Мирнограда (Донецкая обл.), которая работала в исправительной колонии в «ДНР», спустя 4 года сдалась украинским правоохранителям. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

«Бывшая пособница боевиков рассказала, что в марте 2016 года поехала в Макеевку, чтобы навестить подругу. При встрече узнала, что и является наемницей "вооруженных сил ДНР" и, якобы, получает неплохую зарплату. Учитывая услышанное, гостья попросила устроить ее на работу», – говорится в сообщении.

Таким образом, женщина получила военную форму, пистолет Макарова и работу в Макеевской исправительной колонии. Ей обещали еженедельно платить 3-4 тыс. российских рублей.

«Проработав месяц, но так и не получив обещанной еженедельной зарплаты, пособница боевиков сдала оружие и вернулась на подконтрольную Украине территорию. Опасаясь уголовной ответственности, бывшая наемница вела скрытый образ жизни. Узнав из средств массовой информации о гарантированной законом возможности освобождения от уголовной ответственности, решила больше не молчать, а обратиться в полицию», – рассказали правоохранители.

Жительница Мирнограда дала показания по своей противоправной деятельности, которые сейчас проверяют следователи. Если будет установлено, что во время пребывания в рядах «ДНР» подозреваемая не совершала тяжких преступлений против мирного населения, то на основании ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины она будет освобождена от уголовной ответственности.