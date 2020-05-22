Патронный завод в Луганске: В «ЛНР» показали экспозицию в музее (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске работает патронный завод, которому в мае нынешнего года исполнилось 125 лет. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» каналов.

Луганский патронный завод был открыт в 1895 году, и на тот момент был оснащен по последнему слову техники. «Рассчитанный на производство 100 млн патронов в год, к середине Первой мировой завод выпустил в 5 раз больше. А в 1940, вновь перестроившись на военные рельсы – более 1 млрд», – говорится в сюжете.

В годы Второй мировой войны технологические цепочки были эвакуированы в 7 городов, и производство патронов, поставляемых на фронт, продолжалось. После освобождения Луганска в 1943 году разрушенное здание восстановили, производство было вновь запущено.

Исторические вехи луганского предприятия отражены в экспозиции Луганского историко-технического музея. Как уверяет заведующая музеем Екатерина Мамедова, «ЛНР» в 2017 году выделила деньги на создание зала, посвященного истории производства патронов.

Зал был открыт, представленные экспонаты – эксклюзивны. Есть в том числе и в точности воссозданные макеты роторных линий.

В разные годы на заводе выпускали станки, различные товары, чеканили монеты и наградные знаки. Заводу в мае нынешнего года исполнилось 125 лет.

Выставочные залы музея в настоящее время опустели в связи с карантином. Как уверяют в «ЛНР», после снятия ограничений сотрудники музея будут рассказывать посетителям об истории завода.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube