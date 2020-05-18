Людям надо дать возможность добираться на работу, – Зеленский

В Украине люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сегодня, 18 мая, передает пресс-служба Офиса президента.

На селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Минздрав отметил, что 14 областей уже полностью выплатили надбавки к заработной плате за март врачам, которые работали с больными COVID-19, остальные области рассчитаются в ближайшие дни. В то же время, регионы начали выплаты доплат за апрель.

Профильное министерство уже начало заключение контрактов на закупку средств защиты от коронавируса. Также сегодня в регионы отправят более 70 тыс. костюмов биологической защиты для медиков, работающих с пациентами, больными COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина.

«Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное – помнить о безопасности», – отметил Владимир Зеленский.

Максим Степанов сообщил, что сейчас ситуация в 8-ми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако, по словам министра, положение там можно изменить в течение недели.

Напомним, опубликован план выхода транспорта из карантина.