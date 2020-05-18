Цена электроэнергии: Как она формируется и какие факторы влияют на потребление (Видео)

Пандемия коронавируса, снижение экономической активности, сезонный фактор – все это повлияло на потребление электроэнергии в мире. Дома мы потребляем больше света, а предприятия потребляют меньше. Электростанции вынуждены сокращать производство, и мы имеем глубочайший кризис за 20 лет. Правительство даже энергобаланс страны пересмотрело. Это документ, в котором прописан ежемесячный план выработки киловатт для различных станций. Чиновники говорят, «урезали» поровну – все страдают одинаково. Но некоторые промышленные группы готовы добить отрасль, лишь бы свет для них был чуть ли не даром. На самом ли деле в Украине такая дорогая электроэнергия, разобрались журналисты телеканала «Украина».

Электроэнергия никому не нужна. Ее не то что раздавать, а еще и тем, кто берет, доплачивать надо. А что? В Европе уже так делают! С такими аргументами владельцы некоторых предприятий пытаются выбить себе скидку на киловатты. Бизнесмены уверены: переплачивают. Особенно это сказывается на бюджетах ферросплавных и трубопрокатных заводов. Потому что это производство является наиболее электрозатратным.

«Цены ниже рынка. Это, простите, несерьезно. Что это значит? Есть рынок, рыночная цена электроэнергии», – говорит политолог Кирилл Сазонов.

И в Европе киловатты раздают раз в год. А еще – у них цена на электроэнергию рыночная. Какая она? Чтобы не попасть на заангажированных экспертов и не стать жертвами политических манипуляций, журналисты берут данные международного аналитического ресурса.

Изображение: скриншот видео ТК «Украина»

GlobalPetrolPrices отчитывается: в марте 2020-го промышленность в Украине за один киловатт платила 8 центов. В соседней Беларуси бизнес тратил 9 центов. В европейских странах – Бельгии, Испании, Франции, Швейцарии – от 10 до 15. В Германии, Италии, Великобритании – почти 20 центов.

Получается, в Украине – одна из самых низких цен на электроэнергию промышленных потребителей в Европе. Но некоторые из народных депутатов утверждают: может быть еще ниже. Предлагают вырабатывать электроэнергию только на атомных станциях. Мол, так дешевле.

«Непонятна позиция депутатов. Они за кого переживают? За население – так там цена не менялась. Она там неизменна последние 3 года», – говорит эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Это правда, с 2017-го тариф для населения неизменный. Его устанавливает Нацкомиссия по вопросам энергетики. Там уверяют: цена даже ниже себестоимости.

Изображение: скриншот видео ТК «Украина»

Международные аналитики GlobalPetrolPrices подсчитали: для бытовых потребителей один киловатт в Украине стоит 4,5 цента. В России платят почти на цент больше. В Беларуси – более 7 центов. Во Франции в 4 раза больше, чем мы, – 18 центов. И это еще не самый большой показатель. Испания – 20 центов. Германия – 32 цента.

1 грн 68 коп. за киловатт – это самая низкая цена в Европе. И ее не будут менять для населения минимум до конца года, заверил премьер-министр Денис Шмыгаль. Но и это нардепов не устраивает. Пишут письмо с советами Кабмину.

«Почему, когда резко упало потребление электроэнергии, вместо того, чтобы уменьшить тепловую генерацию, вы начали отключать атомные блоки?», – спрашивает народный депутат, фракция партии «Слуга народа» Анна Скороход.

«График баланса энергетического за прошлые годы и в этом году в энергетике. Как вы видите, мощность тепловой энергетики снижена. Вы видите 18, 19, 20 год новый баланс, есть раскладка по соответствующим генерациям, также как произошло снижение. Поэтому снижение коснулось всех отраслей энергетики. Это неверная информация, которую вам кто-то дает и которой вы оперируете», – говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Такая же информация почти у сотни нардепов. Каждый из них поставил подпись под замечаниями к новому энергобалансу.

«97 уважаемых депутатов. Там есть дипломаты, которые недавно в скандалах с девушками были замечены, там есть борцы, выдающиеся спортсмены, фотографы и они решили, что им пора заняться ценами на электроэнергию. Я хочу посоветовать своим уважаемым коллегам, каждому заниматься своим делом», – говорит первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Но среди подписантов сам председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус!

«Герус является открытым лоббистом интересов господина Коломойского. Это не секрет, и он защищает его интересы. У него есть ферросплавные заводы, которые являются крупным потребителем электроэнергии. Учитывая, что в себестоимости ферросплавов значительную часть составляет электроэнергия, понятно, что чем дешевле электроэнергия, тем больше прибыли он выведет в оффшоры», – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

«Мы же понимаем: всем хочется зарабатывать очень много денег, но в первую очередь надо думать о системе. Как она будет работать завтра», – говорит внефракционный народный депутат Виктория Гриб.

Завтра? Тут хотя бы понять, что происходит сегодня. Глубокий... кризис, говорят эксперты.

«Если будет дисбаланс и будут веерные отключения, ну, будем при свечах сидеть», – поясняет Борис Кушнирук.

При свечах мы сидели в 90-е. Больше не хотим. Но и у бизнеса сейчас не лучшие времена. Мировой кризис из-за пандемии, как-никак. Неужели нельзя дать скидку на электроэнергию? К тому же, только в апреле свет подешевел еще на 9,5%.

«Как можно понизить цены на электроэнергию в Украине? Можно, чтоб меньше зарабатывали шахтеры, меньше зарабатывали энергетики. И к чему мы придем? Скорее всего, будут закрываться шахты, закрываться теплостанции, атомные и что будем делать? Будем покупать у России», – говорит Кирилл Сазонов.

Рубильник в руках страны-агрессора? Здесь даже мнение экспертов лишнее. Все понятно.