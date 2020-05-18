Обсервация, скрининг, дезинфекция: Как военные сдерживают коронавирус в зоне ООС

После введения в Украине карантина командование Вооруженных Сил Украины усилило меры по предотвращению распространения COVID-19. Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает «Радио Свобода».

По его словам, перед ротацией все части и подразделения проходят обязательную обсервацию. Перед обсервацией медицинский персонал осматривает военных, выясняет, не было ли контактов с больными. Кроме того, выборочно проводят анализы методом ПЦР-тестов.

«В районе проведения операции Объединенных сил усовершенствовали схему возможного перепрофилирования военных мобильных госпиталей на случай массового поступления военнослужащих, больных COVID-19», – отметил Наев.

Он также сообщил, что на контрольно-пропускных пунктах всем людям бесконтактными инфракрасными термометрами измеряют температуру.

На блокпостах военнослужащие с помощью специальных хлорсодержащих растворов проводят дезинфекцию как военных, так и гражданских автомобилей. Прежде всего они обрабатывают места наиболее вероятного контакта с руками человека: перила, ручки, двери, окна, люки и т.д. Также осуществляют дезинфекцию дорог, участков местности и внешних частей зданий.

На передовой военных обеспечивают индивидуальными средствами защиты, одноразовой посудой, бутилированной водой и тому подобным.

«Во всех без исключения военных частях каждая единица техники, которая обеспечивает доставку продуктов, воды, топлива и других материалов, каждый раз проходит тщательную обработку. Все помещения – как для отдыха, так и для обеспечения жизнедеятельности воинской части – несколько раз в день обрабатываем антисептическими средствами. Также для военных обустроили дополнительные места для мытья рук и дезинфекции бытовых предметов», – рассказал командующий ООС.

Бойцам ежедневно меряют температуру, при необходимости их осматривают врачи, чтобы можно было своевременно отреагировать и направить человека на лечение.

«Карантинные мероприятия были своевременны. Они стали барьером и предупредили распространение вируса среди военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил», – подчеркнул Сергей Наев.