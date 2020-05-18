Победа над оккупантом – долг перед памятью жертв советско-российских преступлений, – Яценюк

Необходимо помнить, что российские наследники Сталина и сейчас убивают и захватывают чужие дома, что оккупационные власти в Крыму продолжают преследовать крымскотатарский народ. Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк написал в своем Facebook сегодня, 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

«Тоталитарный режим оставил после себя много незаживающих ран», – написал политик.

Яценюк подчеркнул, что 76 лет назад «советская власть назвала преступником целый народ, чтобы получить право на преступление»: «Под дулами автоматов в товарных вагонах крымских татар вывезли на чужбину».

«Помните о потерянных жизнях и искалеченных судьбах. О том, что российские наследники Сталина и сейчас убивают и захватывают чужие дома, что оккупационные власти в Крыму продолжают преследовать крымскотатарский народ. Помните, чтобы вместе бороться за свободу», – написал политик.

«Воля и победа над оккупантом – самая высокая дань и долг перед памятью невинных жертв советско-российских преступлений против человечности», – подчеркнул Яценюк.