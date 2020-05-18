Выздоровели еще двое: На Донетчине COVID-19 преодолели уже 47 человек

В Донецкой области выздоровели от коронавируса уже 47 человек, из них 19 медиков и 1 ребенок. Об этом сегодня, 18 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, за минувшие 3 дня (пятницу, субботу, воскресенье) было проведено 288 ПЦР-исследований, по итогам которых получено 10 позитивных результатов.

«По состоянию на сегодня лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 у 131 жителя Донецкой области. К сожалению, 4 больных умерли. На сегодня 47 человек выздоровели», – рассказал Педенко.

Он уточнил, что из выздоровевших двое – за текущие сутки.

«Двое добавляются сегодня, это 2 медицинских работника: один – из города Бахмут, один – из Мариуполя. Таким образом, на сегодня у нас 19 медицинских работников выздоровели. Также среди выздоровевших есть 1 ребенок», – сообщил представитель облздрава.

Он также добавил, что на сегодня госпитализированы 25 человек, и амбулаторное лечение получают 55 пациентов. Всего за время пандемии инфицировались 40 медработников.

Что касается тяжелых случаев, последний из них на днях завершился летальным исходом, других больных в тяжелом состоянии пока нет.

«После 12-ти суток борьбы за пациента была констатирована смерть, это произошло в пятницу. В субботу его уже похоронили. По состоянию на сегодня из тех, кто находится на лечении в стационарах, крайне тяжелых или тяжелых пациентов нет», – заключил Александр Педенко.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 18 мая в Украине коронавирусом заболели 18 616 человек (5 276 – выздоровели, 535 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 42 случая (22 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 248 заболевших (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5), в «ЛНР» – 328 заболевших (111 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).