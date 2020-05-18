RU
Все новости

В «ДНР»: В Горловке двое мужчин пострадали от взрыва гранаты

18.05.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) двое мужчин получили осколочные ранения в результате взрыва гранаты. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Двое мужчин сами осуществили подрыв гранаты. «В результате неосторожного обращения с боеприпасами произошел подрыв гранаты. Мужчины получили осколочные ранения. В ходе обысков у обвиняемых были изъяты патроны различного калибра и несколько гранат РГД-5», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что оба фигуранта задержаны, их обещают привлечь к «уголовной ответственности».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк