В «ДНР»: В Горловке двое мужчин пострадали от взрыва гранаты

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) двое мужчин получили осколочные ранения в результате взрыва гранаты. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Двое мужчин сами осуществили подрыв гранаты. «В результате неосторожного обращения с боеприпасами произошел подрыв гранаты. Мужчины получили осколочные ранения. В ходе обысков у обвиняемых были изъяты патроны различного калибра и несколько гранат РГД-5», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что оба фигуранта задержаны, их обещают привлечь к «уголовной ответственности».