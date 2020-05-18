На выходных в Краматорске и Славянске выявили 6 нетрезвых водителей

На выходных в Краматорске и Славянске (Донецкая обл.) выявили 6 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Отмечается, что всех этих водителей ждет суд.

В патрульной полиции напомнили, что за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, совершенное впервые в течение года, предусмотрен штраф в 10,2 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Если эти действия совершены повторно (вторично) в течение года – штраф 20,4 тыс. грн с лишением права управления транспортом на срок 3 года.

«Если лицо уже дважды в течение года привлекалось к ответственности за подобные действия – штраф 40,8 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок 10 лет», – отметили в патрульной полиции.