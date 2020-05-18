За время карантина в волонтерские центры Донетчины обратились больше 2,5 тысяч человек

За период карантина в областной координационный центр волонтеров за помощью обратились около 1,5 тыс. человек, и еще больше 1 тыс. – в волонтерские центры на местах. Об этом сегодня, 18 мая, сообщила начальник управления по делам семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она рассказала, что в регионе работает областной координационный центр волонтеров, а также в 20-ти городах, районах и ОТГ работают аналогичные центры.

«Это очень большая помощь людям, которые оказались в сложной ситуации, потому что около 1500 обращений было в областной штаб. А если учитывать города и районы, то это больше 2500 обращений. Это была помощь людям, которым нужно было принести лекарства или продукты, людям, которым было необходимо ехать на обследование в больницы, но не было транспорта. Поэтому волонтеры подключались к этому и подвозили, и на сегодняшний день возят больных, особенно если это люди из области, а консультацию необходимо получить в Краматорске», – сообщила Золкина.

По ее словам, были обращения от людей, которые находились в Майорске и не могли пересечь линию разграничения. Им помогла местная власть, и также волонтеры помогли как деньгами, так и организационно.

Начальник управления отметила, что есть волонтеры, которые работают самостоятельно. «Много волонтеров работают в селах, где остались бабушки и дедушки, которым нужно было привезти лекарства из города, и они на велосипедах или другим путем доставляли медикаменты. Многие жители нашей области в это тяжелое время помогают соседям, которым нужно принести продукты или лекарства», – сказала Золкина.

Она отметила работу волонтеров в Бахмуте, Покровске, Краматорске, где подключилась также и рабочая молодежь НКМЗ.

Начальник управления добавила, что сейчас уменьшается количество заявок, потому что сняты некоторые ограничения карантина, но областной центр волонтеров работает, и туда можно обращаться за помощью.