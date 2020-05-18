Переселенцы из Крыма и Донбасса: Стало известно точное количество

В Украине по состоянию на сегодня, 18 мая, учтены 1 млн 446 тыс. 689 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине был учтен 1 млн 446 тыс. 651 переселенец. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 38 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: