Переселенцы смогут голосовать на местных выборах по месту проживания, – решение ЦИК

Центральная избирательная комиссия на своем заседании сегодня, 18 мая, приняла новый порядок изменения избирательного адреса. Это решение дает возможность внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) голосовать на местных выборах по месту фактического проживания, сообщает Гражданская сеть «Опора».

Изменить избирательный адрес можно будет с момента вступления этой процедуры в действие вплоть до 5-го дня с начала избирательного процесса.

«Учитывая сроки вступления настоящего Порядка в действие, а также сроки объявления очередных местных выборов, все избиратели, которые хотят изменить свой избирательный адрес, должны планировать и быть готовыми сделать это в течение июля», – отметила советник по юридическим вопросам Гражданской сети «Опора» Ольга Коцюруба.

За это решение проголосовали 16 членов ЦИК. Постановление вступит в силу 1 июля 2020 года.

Как отметил заместитель председателя комиссии Сергей Дубовик, это «знаковый документ в истории ЦИК», поскольку он прошел предварительное большое обсуждение, как в кругах специалистов, так и представителями общественности.

«Вместе мы писали этот документ, который открывает возможность голосовать внутренне перемещенным лицам, делает их частью территориальных громад, где они фактически проживают. Мы учли почти все пожелания, сделали все, чтобы документ отвечал тем чаяния, которые сегодня есть у граждан – участвовать в местных делах», – подчеркнул Дубовик.