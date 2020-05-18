Идите, куда хотите: В Донецке взбунтовались переселенцы – их выселяют из общежития (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке из общежития выселяют местных переселенцев, не предоставляя иные варианты жилья. Люди должны покинуть здание до 1 июля, иначе их будут выселять «в судебном порядке».

Общежитие № 7 по ул. Калужская, 6а относится к медицинскому университету. Начиная с 2014 года сюда заселяли людей, которые либо потеряли жилье в результате боевых действий, либо сторонников «ДНР» из подконтрольных Украине территорий, которые хотят жить в «республике» по идейным мотивам. Также здесь находятся бывшие участники «ополчения».

В правящей «партии» – общественном движении «Донецкая республика» – утверждают, что здание было признано аварийным. И что требования администрация вуза, на балансе которого находится объект, «полностью законы и обоснованы».

«При этом наряду с адекватными и порядочными людьми, внесшими свой вклад в создание и защиту Донецкой народной республики… в общежитии, по той же "квоте на вынужденных переселенцев", проживают маргинальные элементы, сформировавшие негативное отношение ко всем жильцам общежития. И этих маргиналов, увы, большинство», – говорится в сообщении «Донецкой республики».

Здесь же подтверждают, что людям не предоставляют иных вариантов расселения, потому что «отсутствует регулирующая нормативно-правовая база, в частности, закон "О вынужденных переселенцах"».

Жильцы общежития неоднократно обращались в различные «республиканские» инстанции, но им нигде не помогли.

В своем видеообращении переселенцы объясняют, что многие из них проживают здесь 5-6 лет.

«В холле повесили объявление под роспись с ознакомлением, что до 1 июля этого года мы должны сдать ключи коменданту. Если мы не освободим комнаты, то мы будем выселены через суд, плюс тогда оплатим штраф 3600 руб. (1500 грн по местному курсу валют, – ред.), плюс судебные издержки, и еще что-то. То есть нам это дорого обойдется. Взамен нам ничего не предлагают – идите, куда хотите», – рассказывает дончанка, чей поврежденный дом находится в районе прифронтового поселка Пески.

Женщина также отметила, что на территории поселка, где она проживала, сейчас находится «военный городок ДНР». «Мы приходим туда проверить свое жилье, а военные нам говорят – нечего вам здесь делать, здесь военный городок. Забудьте, что у вас есть жилье и когда-то была квартира», – рассказала она.

Также в общежитии живет мужчина из подконтрольной украинской власти Волновахи. Он пояснил, что является сторонником «ДНР» и поэтому переехал сюда с родственниками. «У нас здесь живут переселенцы, некоторые из которых даже пенсии не имеют. А если имеют, то это 4800 руб. (2000 грн). Вот в соседних общежитиях № 8, 10 сдаются комнаты, но они платят по 2000 руб. за комнату. Вы меня извините, я сейчас получаю 4800 руб. пенсии, плюс операция была, нужны деньги на лекарства. Как я могу платить 2000 руб. за комнату?», – возмущается он.

«Мы не жалуемся уже, это – крик души. Мы – истинные патриоты ДНР, мы там все бросили… Сколько ребят у нас здесь было – и раненные, и потом погибшие. Но никаких шагов навстречу», – продолжил он.

Из-за прописки на подконтрольной Украине территории мужчина не может получить «паспорт ДНР» и живет по «адресной справке». «Просто у меня еще нет свидетельства о рождении, оно осталось на той стороне [в Волновахе]. Мне говорят: идите туда. Как я туда пойду? Я родился в Казахстане. А республика наша вне закона, поэтому они не могут сделать запрос в Казахстан, чтобы мне оттуда прислали дубликат», – поясняет он.

В этом же общежитии с маленьким ребенком живет молодая женщина, которую по обмену пленными вернули в «ДНР» в 2018 году. «Я была в ополчении, получила ранение (ампутирована часть руки, – ред.). Я инвалид 2-й группы, получаю пособие по инвалидности 4200 руб. (1750 грн), снимать жилье я никак не смогу. А власть, чтобы нас защитить и помочь, они нас травят, усугубляют всё. У людей уже сдают нервы», – говорит женщина.

Жильцы также дополняют, что неофициально выживать их начали пару лет назад. Например, под новый год в 2018 году отключили лифт, и теперь «старики и старухи вынуждены подниматься на 9 этаж пешком». «Как это можно, это наплевательство! Нельзя так, нужно к людям повернуться. Те, кто живет в квартирах – они этого не поймут. А у нас на общей кухне – всего две конфорки», – говорит еще одна дончанка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube