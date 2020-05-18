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На Донетчине есть 25 аппаратов для проведения ИФА-тестов на COVID-19

18.05.20 17:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области провели анализ оборудования, которое может быть задействовано в ИФА-тестировании на коронавирус и наличие антител к нему. Об этом сегодня, 18 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, директором департамента здравоохранения ОГА было дано поручение внештатному эксперту по лабораторной диагностике промониторить, сколько ИФА-оборудования находится в области.

«По состоянию на сегодня, если не ошибаюсь, 25 единиц. Сейчас рассматривается вопрос обеспечения [этого оборудования] за счет средств государственного бюджета, на этой неделе он будет отработан. Если придет ответ из Минздрава об использовании этого оборудования для диагностики COVID-19, – это будет сделано», – сказал Педенко.

«Пока на сегодня методом подтверждения COVID-19 является ПЦР-диагностика. ИФА может быть как вспомогательная вещь, как и быстрые тесты», – отметил представитель облздрава.

Он добавил, что если ИФА-тестирование заработает, то оно охватит, прежде всего, больных, которым планируется проведение плановых операций, и тех, кому нужно подтвердить статус по коронавирусу (если были позитивные быстрые тесты или если пациент уже ожидает выздоровление от COVID-19).

Ранее сообщалось, что 18 мая будет подписан приказ о введении в Украине ИФА-тестирования на выявление коронавирусной болезни и антител к ней. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что таким образом в ведомстве планируют существенно увеличить количество людей, которых будут тестировать на коронавирусную болезнь.

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