Дело МН-17: В МИДе пояснили, когда можно ожидать приговоры

В Нидерландах суд по делу о сбитом в «ДНР» боинге МН17 может длиться несколько лет. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна навредить качеству. Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество. Наша цель – привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в том числе о сбитом малайзийском "Боинге"», – отметил он.

Енин верит, что руководство России и иных участников удастся привлечь к ответственности, «мы видим, что постепенно кольцо вокруг России сжимается». «Знаете, несколько лет назад, когда я попал в Генеральную прокуратуру, никто не верил, что сумасшедшие деньги Януковича могут когда-нибудь вернуться в государственную казну. Но в свое время, 3 года назад, 1,5 млд долл. были возвращены в казну. Есть вера, есть конкретный план действий, которым мы идем, как тогда, так и сейчас», – сказал он.

Также сейчас МИД Украины завершает подготовку меморандума в Арбитражный трибунал по захвату Россией кораблей и моряков в Керченском проливе. «Мы находимся на финальной стадии согласования соответствующего меморандума. Это не просто текст, это доказательства, это свидетельства наших моряков, это результаты определенных экспертиз, которые ложатся в основу наших исковых требований, это гарантии прекращения уголовного преследования в отношении наших моряков, которых российская сторона не имела права привлекать к уголовной ответственности. Безусловно, это вопрос и компенсации – как материальной, так и морального характера», – рассказал Енин.

Пока он не может назвать конкретные суммы компенсации: «Мы исходили из расчетов, в основу которых был положен международный опыт. Учитывая определенные требования регламента арбитража, мы не разглашаем конкретные суммы или детали меморандума».

Напомним, что малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Объем дела – более 36 тыс. страниц. В ходе первого заседания более 80 родственников погибших пассажиров заявили, что намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых.