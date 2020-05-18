В Донецкой области до конца года планируют открыть 9 молодежных центров

В Донецкой области продолжаются работы по созданию молодежных центров, до конца года планируют открыть еще 9 таких учреждений. Об этом сегодня, 18 мая, сообщила начальник управления по делам семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что работы по обустройству центров продолжаются.

«В этом году мы планируем еще открыть 9 молодежных центров, каждую неделю мы выезжаем в города и районы и смотрим, что продвигается в этом вопросе. Ремонтные и строительные работы ведутся, несмотря на карантин», – сказала Золкина.

Начальник управления также отметила, что в этом году планируют приобрести оборудование для обустройства двух палаточных городков – в Лиманской объединенной территориальной громаде (ОТГ) и в Никольском (до переименования – Володарском) районе.

«В Лиманской ОТГ будет военно-патриотический лагерь для молодежи, а в Никольском районе – это будет краеведческая работа, палаточный лагерь, который будет расположен возле заказника "Каменные могилы"», – уточнила Лилия Золкина.

Она добавила, что работы по этим проектам продолжаются, но открытие объектов зависит от дальнейшей ситуации с карантином.

Напомним, в Донецкой области в декабре 2019 года открылся 112-й молодежный центр в рамках проекта «Достойная страна для достойных людей». Проект стартовал в 2017 году, в его рамках в громадах области открываются центры, где молодежь и дети могут бесплатно, интересно и содержательно провести время, общаться по интересам, заниматься спортом и музыкой, организовывать различные тренинги или лекции.