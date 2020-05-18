Все представители «республик» в ТКГ в Минске имеют российские паспорта, – «МИД ДНР» (Фото)

Российское гражданство в упрощенном порядке получили более 200 тыс. жителей «ДНР» и «ЛНР». Такую статистику по состоянию на 18 мая озвучила в своем заявлении «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

Она также подтвердила, что представители «республик» в Трехсторонней контактной группе в Минске также имеют российские паспорта.

«И господин Дейнего (представитель "ЛНР" в ТКГ, – ред.), и другие представители республик в Минске, и, в целом, все получившие паспорта России жители Донбасса, которых по состоянию на сегодня более 200 тысяч человек, данного факта не стыдятся и не скрывают. Наоборот, мы крайне признательны властям Российской Федерации и лично Президенту за гуманное решение дать нам возможность получить гражданство по упрощенной процедуре», – отметила Никонорова.

Относительно российского гражданства у представителей «республик» в ТКГ она дополнила, что «факт наличия у этих людей российского паспорта является очередным напоминанием для украинской стороны, что с каждым днем все меньше жителей Донбасса верят в мирные намерения Киева».

Никонорова сообщила, что и сама имеет три паспорта – Украины, «ДНР» и России. И продемонстрировала данный «набор». «Публикую фотографию, на которой представлены имеющиеся у меня удостоверяющие личность документы. Такой "набор" типичен для жителей республик, он очень красноречиво отражает ход событий на Донбассе за определенный временной промежуток», – прокомментировала она.

Глава «МИД ДНР» в очередной раз подчеркнула, что «мы готовы разговаривать с Киевом только при одном условии: если украинские власти наконец-то осознали, что им придется говорить с представителями непосредственно народа Донбасса, сейчас живущего в ДНР и ЛНР».