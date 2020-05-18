Без мягких игрушек, ковров, полотенец: Минздрав опубликовал условия работы детских садов

Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение условия работы учреждений дошкольного образования в период карантина. Соответствующее распоряжение Главного санитарного врача Украины опубликовано на сайте МОЗ.

В частности, условия функционирования детских садов предусматривают:

перед началом работы всем работникам проводится температурный скрининг. Сотрудники, у которых температура тела свыше 37,2 градуса или с симптомами респираторных заболеваний, к работе не допускаются;

температурный скрининг детей проводят при входе в детский сад и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если температура тела при входном скрининге свыше 37,2 градуса, детей не допускают в учреждение. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информированием медиков и родителей;

утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания сада. Родители или сопровождающий должны иметь иметь маску или респиратор, прикрывающие нос и рот. Ожидание на территории сада должно быть ограничено;

на входе в учреждение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.

На период карантина в детсадах запрещается:

использовать тканевые многоразовые полотенца;

использовать мягкие игрушки;

использовать ковры с длинным ворсом;

находиться в обуви в закрытом помещении;

проведение массовых мероприятий с участием детей из более чем одной группы и в присутствии зрителей (посетителей).

Проводить дезинфекцию поверхностей следует не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий; проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены; проветривать помещения не менее 15 минут перед открытием и поочередно проветривать комнаты в течение дня.