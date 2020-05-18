Сделки с недвижимостью: В «ДНР» запретили использовать украинские и российские доверенности

В «ДНР» теперь не признают не только украинские доверенности, но и российские. По сделкам с недвижимостью разрешено работать только с «республиканскими» доверенностями. А оформляются они исключительно на территориях, подконтрольных «ДНР». Об этом сообщает адвокатская контора, работающая в неподконтрольном украинской власти Донецке.

Юристы отмечают, что 4 мая 2020 года были внесены изменения в «законы ДНР» о регистрации прав на недвижимость и деятельность нотариусов, которыми фактически переписали «институт доверенностей в ДНР». Новые правила вступили в силу 6 мая.

Отмечается, что до этого времени нотариусы и большинство «государственных органов» принимали доверенности, заверенные нотариусами других стран, в том числе Украины. «Данное положение соответствовало большинству международных положений и соответствовало здравому смыслу. В отличии от доверенностей ДНР другие доверенности можно было проверить онлайн. В ДНР данная процедура невозможна из-за принципиальной закрытости власти», – поясняет юрист Сергей Воробьев.

По новым «республиканским» правилам отдельно были выделены доверенности именно для регистрации права собственности на невижимость – и именно по ним введен запрет о работе с такими документами, заверенными «не республиканскими» нотариусами.

Юристы адвокатской конторы акцентируют, что новыми правилами еще больше ущемляется рынок недвижимости в «ДНР». «Понятно желание государства обеспечить работой нотариусов (у которых ее хватает и без того) – прислав к ним за выдачей доверенностей иностранных граждан. Но указанные действия были бы логичными после снятия карантинных мер, после открытия границ, и дав некоторое время для подготовки, такие изменения логично было бы вносить, предупредив всех за 5-6 месяцев, для того, чтобы можно было подготовиться к такому резкому изменению правил… Есть большая вероятность уменьшения гражданского оборота, что негативно скажется на поступлениях в бюджет от сделок с недвижимостью», – считает Воробьев.

Он рассказал, что сейчас именно из-за карантина, который продлен до 31 мая, сделки по недвижимости в «ДНР» не проводят, местные «Единые регистрационные центры закрыты». То есть на практике абсурдное решение будет применяться после завершения карантина.