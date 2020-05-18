На Донетчине около 1 тысячи многодетных семей получат продуктовые наборы

В Донецкой области около 1 тысячи многодетных семей будут обеспечиваться продуктовыми наборами в течение двух месяцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 мая, сообщила начальник управления по делам семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации Лилия Золкина на брифинге в Краматорске.

Она отметила, что распоряжением председателя Донецкой облгосадминистрации выделены средства на приобретение продуктовых наборов для трех категорий населения: это одинокие граждане, дети и многодетные семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

«Около 1 тысячи многодетных семей будет охвачено этими продуктовыми наборами. В течение двух месяцев будет выдаваться семье один продуктовый набор на двух детей. На сегодня уже 627 продуктовых пакетов вручено в Покровске, Бахмуте, Константиновке, Константиновском районе, в Селидово», – рассказала Золкина.

Он отметила, что органы власти в городах и районах проводили закупку продуктов по тендерной процедуре, поэтому есть экономия, и количество многодетных семей, которые можно будет охватить помощью, увеличится.

По ее словам, в первую очередь, продуктовые наборы будут выданы семьям, которые проживают на линии разграничения.