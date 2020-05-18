Международные организации планируют выдать 50 грантов молодым жителям Луганщины

50 грантов для молодежи Луганщины планируют предоставить международные организации в рамках нового проекта. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В марте 2020 года Международная организация по миграции (МОМ), Агентство ООН по вопросам миграции, при финансовой поддержке от правительства Японии начала набор участников в новый проект «Гуманитарная и социально-экономическая поддержка внутренне перемещенных лиц и пострадавшего населения на востоке Украины».

В частности, МОМ планирует предоставить 50 грантов для молодых жителей Луганской области в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят развивать свою карьеру в сфере информационных технологий и нуждаются в поддержке для достижения этой цели.

Гранты будут предоставляться в форме оплаты обучения за профессиональные курсы, связанные с информационными технологиями (в размере до 700 долл.), и в виде оборудования, необходимого для применения полученных навыков в сфере информационных технологий (в размере до 1000 долл.).

«Отбор участников проекта будет происходить на основании четких и прозрачных критериев, связанных с социальной уязвимостью заявителей, перспективностью их карьерных планов и с учетом их стремления содействовать развитию громад, где они проживают», – сообщают организаторы проекта.

Подробную информацию о проекте можно найти на сайте МОМ.