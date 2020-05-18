«Гражданство ДНР» не признали: Россия решила выдать Сербии члена батальона «Пятнашка» (Фото)

Ростовский областной суд (РФ) принял решение об экстрадиции в Сербию гражданина этой страны Горана Чирича, который воевал в «ДНР». Российский суд отказался признавать серба «гражданином ДНР», несмотря на «награды» и наличие «республиканского паспорта». Об этом сообщают российские СМИ.

Чирич приехал воевать в «ДНР» в 2015 году, сразу после того, как в Сербии на него было заведено уголовное дело, и он находился в розыске. «Служил в разных подразделениях, был ранен, имеет ряд хронических заболеваний. Имеет награды. Постоянно проживает в ДНР и имеет гражданство ДНР, женился, имеет семью и имущество», – говорится в постановлении суда.

Горана Чирич и его супруга Лилия

Его супруга Лилия живет в Донецке, в прошлом она была активисткой «русской весны», принимала участие в организации «референдума» 11 мая 2014 года. С Гораном Чиричем они познакомились в 2015 году – вскоре после того, как он приехал в «ДНР». Они сразу стали жить вместе, а затем расписались и обвенчались.

Она рассказывает, что Чирич воевал в подразделении «Пятнашка», под Марьинкой он был контужен, с боев в Дебальцево он вернулся с двусторонним воспалением легких и туберкулезом. «Он очень долго лечился, сейчас у него диагноз казеома плевры, одно легкое не дышит, и на этой почве развилась астма третьей степени, инвалид третьей группы», – говорит Лилия Чирич.

Лилия Чирич

Чирич был задержан по запросу Интерпола на «границе ДНР» и России в 2019 году. «Кум попросил его поехать с ним в Россию, и его сразу же арестовали на Успенке, сказали, что по запросу Сербии… Я поехала в прокуратуру Матвеево-Курганского района, разговаривала с прокурором. И вот в последнем ответе мне сказали, что он задержан по запросу сербской стороны, где он якобы обвиняется в "злоупотреблении положением должностного лица"», – рассказала супруга.

После задержания Сербия потребовала выдачи Чирича из-за совершенного им уголовного преступления – он обвиняется в том, что с февраля по июнь 2015 года на территории республики Сербия совершил «пособничество в злоупотреблении должностным положением директором предприятия "Антомар-РС- Ойл"».

Также есть основания полагать, что после экстрадиции Чирича привлекут к ответственности и за участие в незаконном вооруженном формировании «ДНР». Тем более, что предупреждения об этом он получал задолго до своего задержания.

В СИЗО Ростова Чирич находится более полугода, пока российский суд решал вопрос о его экстрадиции.

В итоге, 12 мая на своем заседании Ростовский областной суд счел законными основания для выдачи Чирича Сербии. В своем решении суд сослался на ст. 462 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которой Россия в соответствии с международным договором или на основании принципа взаимности может выдавать иностранному государству иностранного гражданина для уголовного наказания.

«Кроме того, из предоставленного материала следует, что Чирич (Сирик) гражданином Российской Федерации не является, имеет гражданство Республики Сербия, что подтверждается его пояснениями и копией его паспорта», – говорится в постановлении суда.

Суд отказался признавать аргументы защиты о том, что Чирич также является «гражданином ДНР», как «не основанные на законе и действующих международных нормах права».

Также по мнению ростовского суда, «доводы о том, что запрос на его выдачу носит политический характер в связи со службой в армии ДНР… ничем не подтверждены и не могут быть приняты во внимание».