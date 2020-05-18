В Покровске определились, как будут запускать общественный транспорт (Видео)

С ослаблением карантина и открытием ряда учреждений и магазинов перед жителями Донетчины встал вопрос, как добраться до места работы при отсутствии рейсов общественного транспорта. Немало неудобств почувствовали на себе жители Покровского района.

Покровчане говорят, что без общественного транспорта обходиться очень тяжело.

«Очень-очень нужны автобусы. Вот я с больными ногами как могу в город пойти? Никак. Хотя бы пускали через час или как-то», – говорит жительница Покровска.

«С работы в полседьмого, а теперь пешком на поселок Шевченко. Хорошо? И завтра опять на работу. Очень плохо. Быстрей бы уже пустили», – сетует другая покровчанка.

«Мясо хожу на ж/д покупаю, очень тяжело, конечно. Все ногами и вот, на самокате. Хотя бы какой-то [транспорт] пустили, потому что сил нет», – говорит молодая мама двух детей.

Понимая актуальность вопроса, городская власть решает, как вернуть маршрутки на улицы города.

«В связи с распоряжением Кабинета министров относительно запуска транспорта, на первом этапе с 22 мая у нас открывается работа городского транспорта и пригородного транспорта», – отмечает заместитель Покровского городского головы Вячеслав Кириенко.

Общественный транспорт будет работать по всем направлениям и по тем же графикам, что и до начала карантина, но для безопасности и пассажиры, и перевозчики должны будут соблюдать определенные правила.

«Транспорт работает с соблюдением санитарных норм, то есть карантинные мероприятия выполняются, по всем нормативам: только сидячие места, масочный режим, и, соответственно, оплата, как и была, таким образом и будет производиться», – добавляет Вячеслав Кириенко.

Автобусы начнут курсировать в Покровске, также возобновится сообщение с поселком Шевченко и городом Родинское. В то же время свою работу не остановит и спецтранспорт по маршрутам: Новоелизаветовка, Межевая, Селидово, Новогродовка, Очеретино, Гришино, Мирноград.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Донеччина.TV»