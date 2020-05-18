Эксперты решали, как в условиях глобального кризиса сохранить энергонезависимость Украины (Видео)

Украинская энергетика – в кризисе, и отрасль постоянно теряет деньги, специалистов, шанс развиваться. Полгода назад Украина начала покупать свет в России благодаря поправке председателя парламентского энергокомитета, нардепа Андрея Геруса. На время карантина импорт кремлевских киловатт приостановили. Об этом шла речь в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает телеканал «Украина».

Герус был приглашен на программу, эксперты хотели от него услышать пояснения, почему Украина, которая экспортирует излишки своей электроэнергии, решали покупать киловатты у России. Но Герус в студию не пришел.

«Мы в Украине производим столько электроэнергии, что нам ее достаточно полностью. И есть излишки. И если были бы технические возможности, то экспортировали бы значительно больше, чем сегодня. [Закупка электроэнергии в РФ] – это абсурд, мы убиваем свой внутренний рынок», – отметила премьер-министр Украины 2007-2010 гг. Юлия Тимошенко

Покупая киловатты в России, Украина рискует своей энергетической безопасностью. В этом уверен дважды премьер Арсений Яценюк, которому в сложнейшем 2014 году удалось снять Украину с российской «газовой иглы». «Российская военная агрессия и российская энергетическая агрессия – это близнецы. Путин постоянно держал руку у украинского горла. Чтобы не дать нам дышать. Он хотел контролировать как газ, так и нефть, и электроэнергию. Коррупция, конкретные лоббистские интересы появились после того, как Герус внес поправку, когда вместо открытой модели рынка создали модель, которая управляется конкретными лоббистскими группами», – сказал он.

При этом в России энергетики продают киловатты дороже, чем для Украины на экспорт. Эксперты уверены, что Москва специально занижает цены, чтобы вытеснить украинских энергетиков с рынка. А когда украинские электростанции обанкротятся, страна станет зависимой от Кремля и будет готова выполнять любые условия. Тогда Кремль и начнет диктовать свои цены и сокрушительные правила.

«Для реализации политической экспансии электроэнергия может быть дешевле, она вообще бесплатной может быть – только берите. Чем больше вы будете брать, тем больше вы угробите тепловую генерацию и атомную, что мы сейчас и делаем», – отметил министр топлива и энергетики Украины 2005-2006 гг. Иван Плачков.

Коронавирус только усилил кризис в энергетике. 50 млрд грн убытков имеет энергетическая отрасль в этом году. Десятки тысяч людей остались без работы, предприятия – простаивают. Что с этим делать – должен решить профильный министр.

«Энергетическая отрасль у нас имеет дефицит средств больше 50 млрд грн, из которых 16 млрд грн – только по угольной отрасли. Ситуация действительно очень сложная, поэтому наши действия направлены на то, чтобы сбалансировать работу энергорынка путем уменьшения административного вмешательства, которое исказило рынок и привело к тем долгам, которые мы имеем», – прокомментировала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец.

Чтобы сбалансировать отрасль, правительство создало антикризисный штаб во главе с премьером. Главная задача – дать работать на равных условиях различным электростанциям: атомным, тепловым, альтернативным. Для этого чиновники пересмотрели энергобаланс страны. А еще нужно договориться с инвесторами о новом «зеленом тарифе» – какую цену за киловатты государство будет гарантировать солнечным, ветреным станциям и тем, что работают на биотопливе. Очередная встреча инвесторов и чиновников состоится в ближайший вторник.