В России «Сбербанк» не признает документы из «ДНР», – российский режиссер

В России «Сбербанк» отказывается выдавать деньги вкладчикам по доверенности, выданной нотариусами «ДНР». Об этом рассказал российский режиссер Александр Коробко, который в «ДНР» снимал фильм и «застрял» в «республике» из-за коронавируса и закрытия границ.

Он отметил, что и не смог получить деньги со своего счета через нотариуса.

Коробко позвонил в службу поддержки «Сбербанка». «Началось все с того, что сотрудники "Сбербанка" спросили меня, а говорят ли на Донбассе, в ДНР по-русски. На полном серьезе. Это на линии "Сбербанк Премьер"», – рассказал россиянин.

Далее он получил официальный ответ из московского офиса «Сбербанка» о том, что «ЛНР» и «ДНР» «не являются признанными государствами», а, значит, и доверенность, выданная нотариусом в «республике», является нелегитимной.

Напомним, что в «ДНР» с мая введен запрет на доверенности, выданные украинскими и российскими нотариусами.

Как сообщалось ранее, весной в «ДНР» проходили съемки российского фильма-реконструкции о событиях боевых действий 2015 года. Картина является своего рода продолжением знаменитого советского шпионского триллера «ТАСС уполномочен заявить». Премьера состоится в конце мая – начале июня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube